Times do interior sonham com matadores Os clubes já começam a contratar e pensar em reforços para o Campeonato Paulista de 2006. E dois times do interior paulista sonham com veteranos para comandar seus ataques. O América quer Robgol, na ponta da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 21 gols, pelo virtual rebaixado Paysandu. A Internacional de Limeira que está na Série A2 sonha com atacante Viola para se reerguer. Os diretores do time de Rio Preto sondaram Robson e querem fazer, mais uma vez, o artilheiro máximo da competição. Em 2005, Finazzi, hoje no Atlético Paranaense, foi o artilheiro com 17 gols. Apesar de confirmar o plano de contar com o jogador de 36 anos, a diretoria do América tem um problema: o dinheiro. O teto salarial do clube é de R$ 10 mil e Robgol ganha seis vezes isso, ou seja, R$ 60 mil. A alternativa seria um patrocinador. Dinheiro é o mesmo problema que enfrenta a Inter para fechar com Viola. O atacante revelado pelo Corinthians estava no Bahia na última temporada já iniciou os contatos com os dirigentes, mas por enquanto, nada de concreto foi acertado. Viola, outrora campeão, foi rebaixado duas vezes seguidas no Brasileiro: em 2004 pelo Guarani para Série B e neste ano pelo Bahia para a Série C.