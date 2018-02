Times do interior vão às compras para restante do Paulistão No último dia de inscrições de jogadores no Campeonato Paulista, os times do interior correram contra o tempo para fechar contratos com novos jogadores. A maioria conseguiu reforçar o elenco e algumas novas caras chegam com a responsabilidade de mudar o astral das equipes nas últimas oito rodadas. A Ponte Preta anunciou a contratação do atacante Rafael Fusca, que estava no Taquaritinga. Além disso, fez a apresentação do goleiro Vitor, ex-Vitória, de 21 anos, e do atacante Roger, emprestado pelo São Paulo. O Marília fechou com dois reforços: o zagueiro Gum, que rescindiu seu contrato com o Internacional, e o meia Jean, que estava no São Paulo. O Paulista trouxe o meia Rodrigo Fabri, demitido do São Paulo. O Barueri confirmou duas aquisições: o volante João Paulo, ex-Palmeiras-B, e o meia Thomaz, do Internacional. O Rio Branco acertou a vinda do meia Oliveira, que estava no Santo André e do zagueiro Matheus. O Juventus anunciou a vinda do atacante Lindson, que defendia o Atlético-MG. O América confirmou o zagueiro Preto, que teve passagens por Santos, onde foi revelado, e Ponte Preta. O Santo André ficou com dois jogadores do Goiás: o meia Juliano e o atacante Fabinho. O Guaratinguetá fez uma única contratação para o restante do Paulista: o atacante Vandinho, que estava no Paraná. Fechando o ciclo, o Rio Claro se reforçou com mais cinco jogadores: o zagueiro Zé Adriano, ex-Santa Cruz, o atacante Diego Perão, ex-Corinthians-AL, o meia Alex, o lateral Cazumba e o atacante Da Silva, ambos ex-São Paulo.