Times espanhóis avançam na Copa da Uefa Os espanhóis continuam dominando a Copa da Uefa. Nesta quarta-feira, Barcelona, Valencia, Villarreal e Mallorca, confirmaram presença nas oitavas-de-final (dias 11 e 25 de março), onde predominarão os clubes do país. A Espanha será seguida por França, com 3 representantes (Bordeaux, Auxerre e Olympique de Marselha). Itália, com Roma e Internazionale e Inglaterra, com Liverpool e Newcastle, vem a seguir. O Barcelona não levou em consideração a vantagem do empate (fez 1 a 0 no primeiro jogo) e ganhou do Brondby por 2 a 1, gols de Garcia e Cocu. O Valencia garantiu a vaga na Turquia, com 2 a 0 sobre o Besiktas, gols de Cannobio e Ayala. Outro grande resultado entre os espanhóis foi conquistado pelo Villarreal, que não tomou conhecimento do Galatasaray: 3 a 0, gols de Sonny Anderson, Roger e Riquelme. O Mallorca perdeu do Spartak, por 1 a 0, mas acabou beneficiado pela vitória no jogo de ida por 3 a 0. Outros jogos: Newcastle (ING) 3 x 1 Valerenga (NOR), Bordeaux (FRA) 4 x 1 Groclin (POL), Dnipro (UCR) 0 x 0 Marsella (FRA), Roma (ITA) 2 x 0 Gaziantepspor (TUR), Genclerbirligi (TUR) 3 x 0 Parma (ITA), PSV Eindhoven (HOL) 3 x 1 Perugia (ITA), Teplice (CZE) 1 x 0 Celtic (ESC), Panathinaikos (GRE) 0 x 1 Auxerre (FRA), Levski (BUL) 2 x 4 Liverpool (ING), Debrecen (HUN) 0 x 0 Brujas (BEL), Internazionale 0 x 0 Sochaux (FRA) e Rosenborg (NOR) 2 x 1 Benfica (POR). Classificados: Newcastle, Bordeaux, Marsella, Roma, Genclerbirligi, PSV Eindhoven, Celtic, Auxerre, Liverpool, Brujas, Internazionale e Benfica.