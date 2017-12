Times especialistas em ganhar taças Ganhar um título nacional é motivo de alegria. Vencer dois em seguida certamente dá orgulho. Que reação, então, pode ter uma torcida, se sua equipe ficar uma década no topo do futebol? A sensação de poder é total - e não pode ser desprezada pelos rivais. Mania de grandeza, hoje em dia, quem pode ter são os fãs do Skonto Riga e do Rosenborg, equipes que acabam de sagrar-se decacampeãs - a palavra é feia, mas a proeza, linda - da Letônia e da Noruega, respectivamente. Leia mais no Estadão