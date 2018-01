Times europeus fazem doações a vítimas O esporte ajuda as vítimas do tsumani. A Liga Alemã de Futebol (DFL) anunciou ação concentrada, para os próximos dias. Mas os clubes Bochum e Duisburgo, Manchester United e Charlton Athletic se adiantaram. Os alemães doarão renda de amistoso no dia 16. Os ingleses deram cada um ? 140 mil (os 20 clubes da Premier League já haviam doado ? 70 mil).