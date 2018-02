Times ingleses fazem leilão por Rooney Os quatro gols que marcou na Eurocopa transformaram um menino inglês de 18 anos no alvo de uma disputa feroz entre os milionários Chelsea e Manchester United. Os dois clubes abriram um leilão para tentar contratar o atacante Wayne Rooney, do Everton. O bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, quer fazer valer o poder de seu talão de cheques. Ele oferece ao jogador um salário astronômico: US$ 242 mil por semana, o que dá quase US$ 1 milhão por mês. E pensar que no início da carreira ele pegava carona com os companheiros de time por não ter dinheiro nem para ir de ônibus aos treinos. Peter Kenyon, diretor geral do Chelsea, afirmou que o clube aceita pagar US$ 54 milhões ao Everton pelo jogador. A proposta do Manchester é ainda mais suculenta. O clube admite pagar US$ 60 milhões para ter Rooney em seu elenco ? não vazou a informação sobre o salário que seria oferecido ao atacante. Os dirigentes do Everton estão esfregando as mãos, sabendo que têm uma jóia para fazer dinheiro. E resolveram fixar o valor de seu passe em US$ 90 milhões para ?puxar? para cima as ofertas. ?Por esse valor eles não vão vender, ninguém pagará essa quantia. Nosso limite é US$ 54 milhões?, afirmou Peter Kenyon. Seu clube acaba de contratar outro destaque da Eurocopa: o atacante holandês Robben, comprado do PSV Eindhoven por US$ 22,5 milhões. Desde que comprou o Chelsea, há um ano, Abramovich já gastou US$ 251 milhões. A imprensa inglesa especula que o Manchester venderá o holandês Ruud van Nistelrooy ao Real Madrid por US$ 45 milhões e usará esse dinheiro para investir na contratação de Rooney. O garoto foi o destaque da Inglaterra na Eurocopa. Fez dois gols na Suíça, dois na Croácia e tornou-se o jogador mais jovem a marcar pela seleção. Mas sua despedida da competição foi melancólica. No jogo em que a Inglaterra perdeu nos pênaltis para Portugal, nas quartas-de-final, ele teve de ser substituído no primeiro tempo por ter fraturado um dedo do pé direito. A contusão o deixará oito semanas parado, o que ameaça sua participação no início do Campeonato Inglês ? a primeira rodada será dia 14 de agosto.