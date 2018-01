Times italianos vencem na Copa da Uefa Dois clubes italianos começaram com vitória a primeira fase da Copa da Uefa. Nesta quinta-feira, no estádio Olímpico de Roma, a Roma goleou o Aris Saloniki, da Grécia, por 5 a 1 - gols de Panucci (2), Montella, Totti e Aquilani. Também em casa, o Palermo bateu o Anorthosis (Chipre) por 2 a 1, com gols de Corini e Brienza. Na Suécia, o Sporting Lisboa, atual vice-campeão da competição européia, estreou vencendo o Halmstad por 2 a 1. O atacante brasileiro Deivid marcou o gol da vitória do time português. Quem decepcionou foi o Sevilla, equipe que conta com os brasileiros Luís Fabiano (atacante), Renato (meia) e Adriano Alves (ala esquerda). Em casa, a equipe espanhola ficou no empate sem gols com o Mainz, da Alemanha. Confira os resultados desta quinta-feira na Copa da Uefa: Krylya Sovietov (Rússia) 5 x 3 AZ Alkmaar (Holanda) Stuttgart (Alemanha) 2 x 0 Domzale (Eslovênia) CSKA Moscou (Rússia) 3 x 1 Midtjylland (Dinamarca) Zenit St. Petersburg (Rússia) 0 x 0 AEK Athens (Grécia) Shakhtar Donetsk (Ucrânia) 4 x 1 Debrecen (Hungria) Vitória de Setúbal (Portugal) 1 x 1 Sampdoria (Itália) Bayer Leverkusen (Alemanha) 0 x 1 CSKA Sofia (Bulgária) Maccabi Petah Tikva (Israel) 0 x 2 Partizan Belgrado (Sérvia & Montenegro) Teplice (República Checa) 1 x 1 Espanyol (Espanha) Viking (Noruega) 1 x 0 Austria Vienna (Áustria) Besiktas (Turquia) 0 x 1 Malmo (Suécia) Brann Bergen (Noruega) 1 x 2 Lokomotiv Moscou (Rússia) Feyenoord (Holanda) 1 x 1 Rapid Bucarest (Romênia) Rennes (França) 3 x 1 Osasuna (Espanha) Basel (Suíça) 5 x 0 Siroki Brijeg (Bósnia & Herzegovina) Grasshoppers (Suíça) 1 x 1 MyPa (Finlândia) Litex Lovech (Bulgária) 2 x 2 Racing Genk (Bélgica) PAOK Saloniki (Grécia) 1 x 1 Metalurg Donetsk (Ucrânia) Valerenga Oslo (Noruega) 0 x 3 Steaua Bucarest (Romênia) Apoel Nicosia (Chipre) 0 x 1 Hertha Berlim (Alemanha) Lens (França) 1 x 1 Groclin Grodzisk (Polônia) Slavia Praga (República Checa) 2 x 0 Cork City (Irlanda) Brondby (Dinamarca) 2 x 0 Zurich (Suíça) Estrela Vermelha (Sérvia & Montenegro) 0 x 0 Braga (Portugal) Auxerre (França) 2 x 1 Levski Sofia (Bulgária) Germinal Beerschot (Bélgica) 0 x 0 Olympique Marseille (França) Hamburgo (Alemanha) 1 x 1 FC Copenhagen (Dinamarca) Tromso (Noruega) 1 x 0 Galatasaray (Turquia) Dinamo Bucarest (Romênia) 5 x 1 Everton (Inglaterra) Graz AK (Áustria) 0 x 2 Strasbourg (França) Halmstad (Suécia) 1 x 2 Sporting Lisboa (Portugal) Hibernian (Escócia) 0 x 0 Dnipro D´trovsk (Ucrânia) Roma (Itália) 5 x 1 Aris Saloniki (Grécia) Middlesbrough (Inglaterra) 2 x 0 Xanthi Skoda (Grécia) Monaco (França) 2 x 0 Willem II (Holanda) Ostrava (República Checa) 2 x 0 Heerenveen (Holanda) Palermo (Itália) 2 x 1 Anorthosis (Chipre) Bolton Wanderers (Inglaterra) 2 x 1 Lokomotiv Plovdiv (Bulgária) Sevilla (Espanha) 0 x 0 Mainz (Alemanha) Vitória de Guimarães 3 x 0 Wisla Cracóvia (Polônia)