Times lutam para fugir do descenso A luta pelo rebaixamento, que levará duas equipes para a série A-2 do Campeonato Paulista, continua indefinida. A próxima rodada promete ser dramática para os ameaçados Guarani, Mogi Mirim, Inter de Limeira, União Barbarense e Matonense. O mais sério candidato ao descenso é o Guarani, outrora um dos times mais fortes do futebol paulista. O clube de Campinas ocupa a lanterna, com apenas 14 pontos, e está completamente à mercê do resultado das outras equipes para permanecer na primeira divisão. O Guarani enfrenta, no domingo, em seu estádio, a Portuguesa Santista. Mesmo se vencer, será um dos rebaixados caso dois de seus concorrentes obtenham os três pontos. O único trunfo do time campineiro é o fato de ter mais vitórias do que seus adversários. O Mogi Mirim é outro muito ameaçado. Antepenúltimo colocado, com 15 pontos, precisa vencer, em casa, o classificado Santos e torcer por tropeços de Inter e Barbarense. A situação mais tranqüila é a da Matonense, que precisa de apenas mais um ponto para se garantir. A equipe de Matão tem 17 pontos e enfrenta a Inter de Limeira. O empate, no entanto, ainda deixaria a Inter em situação incômoda, já que, mesmo com 2 pontos, poderia não alcançar a Barbarense, caso esta vença o São Caetano.