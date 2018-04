Times lutam por objetivos distintos em rodada da Série B

Dois jogos dão continuidade à 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, a partir das 20h30. Enquanto Portuguesa e Grêmio Barueri se enfrentam no Canindé de olho no acesso, Santa Cruz e Ponte Preta se pegam, no Arruda, na luta contra o rebaixamento. Com 93% de chances de garantir o acesso à Série A, segundo o matemático Tristão Garcia, a Portuguesa aposta na invencibilidade de dois jogos, conquistados após a vitória, por 1 a 0, sobre o Gama, para ficar ainda mais perto da elite. A Lusa é vice-líder, com 56 pontos. De outro lado, com chances remotas de acesso, o Barueri tenta se recuperar da derrota, por 2 a 0, para o Fortaleza, que o deixou na modesta nona colocação, com 48 pontos, sete a menos que o G4. Com 55% de chances de rebaixamento, o tricolor pernambucano está na zona de rebaixamento, na 17.ª colocação, com 41 pontos, e após o empate, por 2 a 2, com Avaí, completou sete sem vitórias. A Ponte Preta, por sua vez, apenas cumpre tabela. Após a derrota, por 3 a 1, para o Ipatinga, o time campineiro completou três jogos sem vitórias e despencou para a 11.ª colocação, com apenas 46 pontos. Ainda precisa somar mais três ou quatro pontos para se livrar da queda à Série C. O líder Coritiba já está na elite do Nacional. Enquanto isso, o Ituano é o primeiro clube a ser rebaixado à Série C. Se a competição terminasse hoje, Portuguesa, Vitória e Ipatinga acompanhariam o Coxa. Em compensação, Remo, Paulista e Santa Cruz iriam pelo mesmo caminho do Ituano.