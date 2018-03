Times paranaenses vão vender ingressos O Atlético Paranaense começa a vender ingressos para o jogo contra o Flamengo, previsto para domingo à tarde, na manhã desta quinta-feira, às 10 horas. Por orientação da diretoria, a venda ficou suspensa hoje. O anúncio do início da venda é um indício de que uma decisão favorável à rodada deve ser comunicada. O presidente do Atlético, Mário Celso Petraglia, foi um dos participantes da reunião no Rio de Janeiro, em que se decidiu pela suspensão. O diretor do Paraná Clube, Ricardo Machado Lima, disse hoje que o clube não alterou nada em sua programação para o jogo contra o São Caetano, previsto para a tarde de sábado, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. "Nós temos um jogo homologado e não recebemos nada em contrário", afirmou. "O Paraná vai para campo." Segundo ele, o clube não foi convidado para nenhuma reunião. "Só estamos sabendo através da imprensa." Ele lamentou apenas que essas informações possam tirar o torcedor do estádio. A venda de ingressos não foi interrompida nas bilheterias do clube. No Coritiba, indiferente aos comentários sobre possível suspensão da rodada, o time treinou normalmente e tem viagem para Belém, onde joga contra o Paysandu, confirmada para sexta-feira. "As coisas estão indo tão bem e, de repente, começa essa situação de bagunçar uma competição que está tendo uma tranqüilidade. Nós vamos ficar preparados", disse o técnico Paulo Bonamigo.