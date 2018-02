Times paulistas buscam jogos no Oriente Sem campeonato para disputar, alguns clubes paulistas estão encontrando saída na Ásia, disputando amistosos. É o caso, por exemplo, do Rio Branco de Americana, que deve fazer uma excursão pelo Oriente em novembro. Nesta sexta-feira, o técnico Ruy Scarpino entregou um relatório para a diretoria com uma análise dos jogadores que disputaram a Série C do Campeonato Brasileiro ? caíram na terceira fase. O Paulista, de Jundiaí, também deve acertar nos próximos dias uma viagem para a China, segundo o presidente Eduardo Palhares. ?Pretendemos fazer três jogos, mas só teremos essa definição na próxima semana?, diz. Caminho inverso está fazendo o técnico Sérgio Faria, do Pohang Steelers, da Coréia do Sul. Ele está em férias no Brasil (que devem durar quatro meses) e negocia voltar ao comando do União Barbarense nesse período, para disputar a Série A2 paulista. Em 2004, ele já dirigiu a equipe, que se sagrou campeã da Série C do Brasileiro e subiu para a Série B. Este ano, no entanto, com a saída do treinador e mudanças no elenco, o Barbarense foi rebaixado tanto no Brasileiro quanto no Campeonato Paulista.