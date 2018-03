Times paulistas sofrem desmanche As equipes que disputaram o Campeonato Paulista e foram desclassificados na primeira fase começam agora pensar no futuro e desmontar seus elencos. Alguns só têm atividade no segundo semestre e outros só voltam a participar de competições oficiais no próximo ano. O time que perdeu mais jogadores até agora foi a Portuguesa Santista. O zagueiro Lima foi negociado com o Náutico, o lateral Ceará e os volantes Marcos Venâncio e Roberto Ramos acertaram suas transferências para o São José e o atacante Zinho acabou optando pelo Etti Jundiaí, mesmo com várias propostas. Além deles, o atacante Tico Mineiro é outro que está de saída. Ele, que tem propostas de vários clubes, deve se transferir para o futebol asiático. A Inter de Limeira perdeu o atacante Alex Rossi, para o ABC de Natal, e o volante Pintado está praticamente certo no Santa Cruz-PE. O meia Luizinho Vieira, o volante Ramalho e o zagueiro Marcelo Heleno têm seus nomes bastantes comentados em outros times. O atacante Marcus Vinícius foi o primeiro a deixar o Rio Branco, que realizou uma grande campanha no Paulista. Ele foi para o São José. O meio-campo Rafael, o goleiro Gustavo e o meia Anaílson podem se transferir para os clubes de São Paulo. O atacante Ranielli está acertando sua transferência para o Etti Jundiaí. O zagueiro Andrei que fez um grande campeonato pelo União São João, marcando 12 gols, está sendo disputado pelo Atlético-PR e Vitória-BA. Do União Barbarense, o meia Henrique, o atacante Luís Gustavo e o zagueiro Válder foram para o Mirassol enquanto o atacante Mauro deve definir sua ida para o Juventude-RS.