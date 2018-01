Times pequenos se destacam na Europa Times de pouca tradição estão na liderança dos campeonatos nacionais mais importantes do mundo, o espanhol e o italiano. Rivaldo, do Barcelona, e Ronaldo, da Inter, sequer ficaram no banco de reservas de suas equipes, mas nem por isso, os jogadores brasileiros, em especial os atacantes, deixaram de marcar presença. O Campeonato Espanhol está na sua segunda rodada, mas a tabela de classificação tem supresas. A principal é o Celta - dos brasileiros Doriva, Vagner, Edu, Silvinho e Catanha - dono da melhor campanha. O time, líder invicto, marcou seis gols e não tomou nenhum. Neste domingo, venceu o Tenerife por 3 a 0. Catanha, de pênalti, abriu o placar e o russo Mostovoi completou o marcador. Outras três equipes também estão invictas. São elas o Alavés, que neste domingo derrotou o Real Sociedad por 2 a 0 - com gol do brasileiro Magno -, e dois times que atuaram sábado, o Deportivo La Coruña, que ganhou por 1 a 0 do Las Palmas e o Villareal que venceu o Osasuña por 3 a 0. Os favoritos estão em posição modesta. No Barcelona, sexto colocado, o brasileiro Fábio Rochemback garantiu o empate com o Rayo Vallecano por 1 a 1. Rivaldo,, que se contundiu no jogo pela seleção brasileira contra a Argentina, estava na arquibancada ao lado de seu filho Rivaldinho. O Real Madrid, 15º, jogou sábado e empatou pelo mesmo placar, com gol do brasileiro Roberto Carlos. Outros jogos: Betis 2 x 0 Espanyol; Valladolid 1 x 1 Valencia; Real Zaragoza 1 (gol do brasileiro Esquerdinha) x 1 Valencia; e Mallorca 1 x 0 Athletic Bilbao. Itália - A população de Chievo, um bairro de Verona com 2,7 mil habitantes, está orgulhosa. O time local, recém-promovido para a primeira divisão é líder invicto do milionário Campeonato Italiano. Neste domingo, o time derrotou o Bologna por 2 a 0. A equipe só não tem melhor campanha que a também invicta Juventus, que venceu o Atalanta pelo mesmo placar. O time de Turim tem melhor saldo de gols. O Milan, terceiro colocado na tabela, foi implacável. Venceu a Fiorentina por 5 a 2. Um dos gols, o último, foi de Serginho, único brasileiro a marcar na rodada italiana. Outra vitória tranqüila foi a do Brescia sobre o Torino, 3 a 1. A Internazionale, ainda sem Ronaldo, conseguiu um bom resultado ao empatar fora de casa com o Parma por 2 a 2. Foi o único empate da rodada de domingo. No sábado os dois jogos não tiveram vencedor: Perugia 0 x 0 Lazio e Roma 1 x 1 Udinese. Outras partidas do domingo: Lecce 2 x 1 Piacenza; Verona 1 x 0 Venezia.