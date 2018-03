Times pernambucanos em ação na Série B Além do Náutico, que enfrenta a Portuguesa no Canindé, mais dois clubes pernambucanos entram em campo nesta sexta-feira, às 20h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport recebe o Brasiliense na Ilha do Retiro, em Recife. E o Santa Cruz terá a missão de enfrentar o América-RN no Machadão, em Natal. O Sport ocupa a 7ª posição na Série B, com 20 pontos, e o time de Taguatinga é o sexto colocado, também com 20. Já o Santa Cruz está em 14º, com 18, enquanto que o América, que não vence há seis jogos, é o 18º, com 15 - o time potiguar terá a estréia do técnico Wagner Oliveira, substituto de Ademir Fonseca. Fechando a rodada de sexta-feira, o Vila Nova joga com o Ceará no Serra Dourada, em Goiânia. O Vila, 16º com 16 pontos, quer voltar ao pelotão de elite, enquanto o time cearense é o nono, com 19. O Ceará, porém, está se reforçando e acaba de contratar Sérgio Alves, da Ponte Preta.