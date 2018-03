Times ruins comprometem o futebol carioca A falta de credibilidade do futebol carioca reduziu o investimento dos clubes e atingiu em cheio a qualidade das equipes. Esse esvaziamento passou a ser mais perceptível nos últimos anos, com as campanhas medíocres de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo nos torneios mais importantes do País. O Alvinegro caiu para a Segunda Divisão, onde vem se destacando até agora, e os outros já começam a temer o mesmo futuro do coirmão: estão próximos dos "lanterninhas" do Campeonato Brasileiro da Série A. Leia mais no Estadão