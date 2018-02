Times têm reforços para o Paulista A2 Contratado na semana passada e com apresentação marcada no Araçatuba somente para o dia 3 de janeiro, o técnico Vítor Hugo já começa a receber reforços para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2. O treinador recebeu um pacotão de reforços, foram contratados 14 novos jogadores. Alguns deles foram indicados pelo próprio treinador. Muitos deles vieram do futebol goiano e maranhense, onde atuaram com o treinador. Vítor Hugo, ao lado do preparador físico Carlos Ferraz e do treinador de goleiros Neier Gaúcho, começa a trabalhar somente em janeiro. O Bandeirante, de Birigüi, só vai voltar aos treinamentos também no dia 3. Até lá a diretoria espera definir a contratação de mais três jogadores para fechar o elenco, que será comandado pelo experiente técnico Fito Neves. Até agora o treinador recebeu 16 jogadores, entre eles estão o goleiro Rogério, o lateral Júlio César, o volante Fabrício, que estava no Comercial e os atacantes Adão, que estava no Sport-PE e que teve passagem pelo clube em 2002. A Matonense apresentou mais um reforço para o Campeonato Paulista de 2005. Trata-se do volante Juan Cantaluppe, 25 anos, ex-Nacional do Paraguai. O técnico Israel de Jesus espera contratar mais três jogadores e mais um goleiro experiente, para fechar o grupo.