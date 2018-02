Times visitantes se dão bem na Série C Os visitantes se deram bem, neste sábado, na largada das quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C. Em Manaus, o Remo conseguiu vencer o Nacional por 2 a 0, enquanto o Ipatinga fez 2 a 1 sobre o Ceilândia, no Distrito Federal. Em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte (MG), houve empate de 3 a 3 entre Villa Nova e Novo Hamburgo. Quem venceu, leva a vantagem do empate para os jogos de volta em casa. O Remo ainda pode perder por 1 a 0, depois da vitória com gols de Émerson e Maurílio, de pênalti. O Ipatinga contou com a sorte para vencer o Ceilândia porque o gol da vitória foi marcado por Rodriguinho, aos 48 minutos do segundo tempo. Léo Medeiros tinha aberto o placar aos quatro minutos, mas Fábio Vidal empatou no segundo tempo. Na volta, a derrota por 1 a 0 também dá a vaga ao time mineiro, que marcou dois gols fora de seus domínios. Outro jogo emocionante aconteceu em Minas Gerais. O Villa Nova abriu 2 a 0, com gols de Willian e Raniere, mas o Nova Hamburgo empatou no segundo tempo com Flaviano e Alex. Aos 27 minutos do segundo tempo, Heraldo, de pênalti, marcou o terceiro do time da casa, mas Flaviano empatou aos 32 minutos. Um empate no segundo jogo até por dois gols dará a vaga ao time gaúcho.