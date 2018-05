Tímidos, Marcelo e Arthur são apresentados no Flamengo

RIO - Do dia para a noite, a vida de Marcelo e Arthur mudou radicalmente. Contratados pelo Flamengo para o Campeonato Brasileiro, eles deixaram clubes de menor expressão para atuar na equipe de maior torcida no País. Apresentados neste sábado, eles deixaram evidente esta timidez inicial e mostraram-se surpresos com o tratamento.

O atacante Arthur, contratado junto ao Londrina, falou sobre a realização do sonho de atuar pelo Flamengo. "Fico muito feliz por vestir a camisa do maior clube do Brasil, com a maior torcida. É um sonho não só meu, como também do meu pai, minha mãe, toda a família. Vou fazer o meu melhor, fazer o que fiz no Londrina para ajudar meus companheiros."

O zagueiro Marcelo, que estava no Volta Redonda fez discurso parecido. "É motivo de alegria vestir a camisa do Flamengo. É um sonho. Cheguei com o intuito de vencer e ajudar o clube em qualquer situação. Pretendo fazer o meu melhor, o Flamengo merece. Lutei bastante para estar aqui. Se cheguei aqui, acredito que estou preparado."

O jogador ainda fez questão de minimizar as comparações com Dedé, que também deixou o Volta Redonda para brilhar pelo Vasco. "Fico feliz com essa comparação, mas quero deixar claro que Dedé é Dedé, Marcelo é Marcelo. Respeito muito, é um grande jogador. As características são mesmo iguais, mas cada um é cada um", comentou.