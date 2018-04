Tinga afirma que não teme a concorrência de Valdivia no Palmeiras

SÃO PAULO - A possibilidade de Valdivia retornar ao Palmeiras na partida contra o Mogi Mirim, domingo, fora de casa, pelo Campeonato Paulista, não assusta Tinga. O meio-campista exaltou a concorrência por uma vaga de titular na equipe e acredita que tem conquistado seu espaço com boas atuações e muita disposição.

"Não tenho medo, pois a cada dia a gente tem que matar um leão, mostrar que é capaz. Fico feliz pelo lado bom da concorrência, que mantém a qualidade quando sai um e entra outro. Acho que as coisas vão melhorar para mim quando eu começar a fazer mais gols, mas acredito que o trabalho que eu tenho feito tem sido legal", afirmou.

Tinga aposta na sua polivalência e também na obediência tática para seguir entre os titulares do Palmeiras. "Caio pela direita, pelo meio, defendo, ataco. Quando jogamos eu e o Patrik, conversamos bastante para acertar o nosso posicionamento. A melhor forma de se fazer as coisas é conversando, e me esforço bastante para fazer o meu melhor onde o professor me colocar", comentou.

Apesar disso, Tinga reconheceu que o Palmeiras ficará ainda mais forte se o retorno de Valdivia for confirmado. "Para nós, para o grupo, é muito importante. Hoje eu até estava brincando, pedindo para ele me ensinar alguma coisa porque eu sou novo, tenho muito o que aprender", disse.

