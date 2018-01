Tinga é a novidade do Internacional para a decisão O meio-campista Tinga está de volta ao time do Internacional. Depois de ficar fora de três partidas da Libertadores por causa de uma contusão muscular, o jogador, uma das referências do técnico Abel Braga em campo, foi confirmado para enfrentar o São Paulo. ?Estou pronto, recuperado?, garante Tinga, que se contundiu na partida de volta contra a LDU, no Beira Rio, ainda pelas quartas-de-final da competição. ?Não sinto mais nada. Agora temos de pensar no jogo. E temos a consciência da pedra no nosso sapato que é o São Paulo.? Tinga sabe que a torcida exige o título. A cobrança é ainda maior porque o grande rival, o Grêmio, já tem duas conquistas do mais importante torneio sul-americano. ?A gente sabe que falta isso para o Inter. Quando eu cheguei aqui (há um ano e meio), um dos objetivos era a conquista de um grande título. Não podemos deixar a oportunidade escapar?, afirma o jogador, que chama a atenção pelos cabelos com dreads e pelo piercing de diamante que tem em um dos dentes. Para ele, o São Paulo pode levar uma leve vantagem por Muricy Ramalho já conhecer o elenco do Inter. ?Mas as duas equipes se equivalem e são muito parecidas. Não acredito que haja favorito.?