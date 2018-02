Tinga marca e Borussia Dortmund goleia pelo Alemão

O volante brasileiro Tinga balançou as redes na goleada do Borussia Dortmund, em casa, sobre o Arminia Bielefeld por 6 a 1, nesta sexta-feira, pela 16.ª rodada do Campeonato Alemão. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com o resultado, o Borussia se afastou da zona de rebaixamento, e agora ocupa a nona posição, com 21 pontos, e mantém a esperança de conquistar uma vaga à Copa da Uefa do ano que vem para voltar ao cenário internacional. Além de Tinga, que abriu o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo, marcaram pelo Borussia Markus Schuler (contra), Mladen Petric, Nelson Haedo Valdez, Florian Kringe e Giovanni Federico. Oliver Kirch marcou o gol do Arminia Bielefeld, que aparece na 14.ª posição e se aproxima da zona de rebaixamento. Resultados: Sexta-feira, dia 7 Borussia Dortmund 6 x 1 Arminia Bielefeld Sábado, dia 8 Bayern Munique x Duisburg Bochum x Karlsruhe Eintracht Frankfurt x Schalke Hamburgo x Energie Cottbus Hannover x Werder Bremen Stuttgart x Wolfsburg Domingo, dia 9 Bayer Leverkusen x Hansa Rostock Nuremberg x Hertha Berlim