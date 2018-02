Tinga marca, e Borussia supera o Bayern na volta do Alemão No regresso do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund contou com um gol do brasileiro Tinga para derrotar o Bayern de Munique por 3 a 2, em casa, no Estádio Westfalen. A partida foi válida pela 18.ª rodada da competição. O Nacional foi paralisado por mais de um mês por causa do rigoroso inverno no país. Com o resultado, o Borussia Dortmund, que também contou com o brasileiro Dedê, pulou para a sétima colocação no torneio com 25 pontos. Já o Bayern de Munique, atual bicampeão do Alemão, segue com 33 pontos e pode ficar mais distante do Werder Bremen e do Schalke 04, que dividem a liderança com 36 e entram em campo neste final de semana. Os anfitriões abriram o marcador aos 12 minutos do primeiro tempo. Dedê (ex-Atlético-MG) cruzou na área e o atacante suíço Alexander Frei completou para o fundo das redes do goleiro Oliver Kahn. Mas, aos 25, o defensor belga Daniel Van Buyten empatou para o Bayern. A virada da equipe visitante saiu pouco antes do intervalo, com o atacante holandês Roy Makaay. O Borussia voltou a marcar aos 12 da etapa complementar, com um novo tento de Frei. Dois minutos depois os donos da casa viraram a partida. Após cobrança de escanteio, o volante Tinga (ex-Internacional), que foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dunga para o amistoso com Portugal, desviou de cabeça, sem chances para o arqueiro Roman Weidenfeller. Mais seis partidas do Campeonato Alemão serão realizadas neste sábado. Destaque para o Schalke 04, que enfrenta o Eintracht Frankfurt, fora de casa, no Estádio Commerzbank Arena. No domingo, o Werder Bremen, dos brasileiros Diego (ex-Santos) e Naldo (ex-Juventude), recebe o Hannover, no Weserstadion.