Tinga marca na vitória do Borussia pelo Campeonato Alemão

Com um gol do meia brasileiro Tinga, o Borussia Dormtund superou nesta terça-feira o Stuttgart por 3 a 2 em casa, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos O ex-jogador de Grêmio, Botafogo e Internacional abriu o placar aos 35 de jogo. Aos dez da etapa final, o alemão Mario Gomez empatou. Porém, o atacante suíço Frei garantiu a vitória do Borussia com um gol aos 14 e outro aos 34. Gomez assustou a equipe da casa ao marcar o segundo do Stuttgart aos 38, mas o placar não mudou. A vitória deixa o Borussia com 39 pontos, completamente fora da zona de rebaixamento. Já o Stuttgart estacionou nos 51 pontos, mas segue na briga por uma vaga na Copa da Uefa. Outro brasileiro que marcou na rodada foi o zagueiro Bordon, ex-São Paulo. Ele fez um dos gols na vitória do Schalke 04 sobre o Bochum por 3 a 0, fora de casa. Asamoah e Rakitic completaram o placar. A equipe assume a segunda posição, com 58 pontos, e fica mais perto de garantir uma vaga na Liga dos Campeões. O Hannover 96 goleou o Hansa Rostock por 3 a 0, enquanto o Karlshurer empatou em 1 a 1 com o Energie Cottbus diante de sua torcida. A rodada se completa nesta quarta-feira, 7. Uma das partidas será entre o Bayern de Munique, que já garantiu o título,e o Arminia Bielefeld, na Allianz Arena. O Werder Bremen pode retomar a vice-liderança se superar o Hamburgo fora de casa.