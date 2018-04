Tinga sofre lesão na coxa direita e desfalca o Cruzeiro em amistoso

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro teve a sua segunda baixa no começo desta temporada. Depois do recém-contratado Miguel Samudio sofrer uma lesão muscular na coxa direita no início da semana passada, o clube mineiro comunicou nesta terça-feira que o volante Tinga sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda.

O departamento médico do Cruzeiro explicou que Tinga realizou exame de imagem na última segunda-feira que detectou a contusão. Assim, o volante iniciou tratamento médico para voltar a ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira o mais rápido possível, mesmo que o clube não tenha apresentado uma previsão sobre o período de afastamento do jogador dos gramados.

Tinga era um dos jogadores que seria observado no jogo-treino dos reservas do Cruzeiro contra o ASA, de Angola, nesta terça-feira, na Toca da Raposa II, quando os titulares realizam apenas trabalhos regenerativos após participarem da vitória por 1 a 0 sobre o URT, no último domingo, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão.

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro treinará em dois períodos, às 9 horas e depois a partir das 16h30, na Toca da Raposa II, na preparação para o jogo com a Caldense, sábado, às 19h30, em Poços de Caldas, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.