Tinga supera dificuldades da infância Existem dúvidas sobre a capacidade do meia Tinga, uma opção polêmica de Luiz Felipe Scolari para o jogo com o Paraguai, dia 15, pelas eliminatórias do Mundial de 2002. É um jovem de 23 anos, com uma passagem apenas discreta pelo Botafogo do Rio e que agora vem tendo boas atuações no Grêmio. Para chegar à seleção pela primeira vez - amanhã ele faz sua estréia, no amistoso contra o Panamá -, Tinga, de 23 anos, teve de superar uma vida cruel na infância - vítima de fome, frio e desamparo. Vivia com a mãe, dona Nadir, e três irmãos no bairro pobre de Restinga, daí a origem do apelido Tinga, e muitas vezes não tinha o que comer. Passou várias vezes pelo constrangimento de ter de pedir alimentos aos vizinhos. Sem dinheiro para comprar roupas, vestia-se à custa de doações. Eram, no entanto, insuficientes para toda a família. Por isso, passou noites inteiras acordado, consumido pelo frio rascante de Porto Alegre no inverno. "Foram tantos sacrifícios; não gosto nem de lembrar." Mesmo quando começou a treinar no Grêmio, aos 15 anos, percebeu que não seria fácil mudar o rumo de sua vida. Ainda não dormia na concentração do clube e voltava para casa cansado e quase em desespero: com a geladeira vazia, recorria aos vizinhos. A mãe ganhava pouco e escondia dos filhos o trabalho de faxineira num clube da capital gaúcha, o Teresópolis. "Só fiquei sabendo da profissão dela quando fui visitá-la uma vez e a vi limpando ladrilhos e o chão", conta Tinga. Hoje, ele vive com os parentes numa bela casa no bairro nobre de Ipanema, em PortoAlegre. Tinga mantém o estudo dos três irmãos e incentiva um deles, Maurício, de 12 anos, a seguir a carreira de jogador de futebol. O garoto está no infantil do Grêmio, onde atua como meia e desfruta do status de ser o irmão caçula de Tinga. Dona Nadir também deixou para trás as lembranças amargas dos últimos 20 anos: recebe mesada "gorda" do filho e torce cada vez mais por seu sucesso. "Foi ela que me avisou da minha convocação." Tinga é um jogador versátil - já foi escalado como lateral, volante e atacante. Na partida de amanhã com o Panamá, atuará como segundo homem de meio-de-campo. Do treinador Luiz Felipe Scolari, ouviu a recomendação de chegar mais à frente para ajudar o ataque. "Vamos jogar com três zagueiros, não há necessidade de eu ficar protegendo a zaga o tempo todo."