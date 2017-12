Tinga volta ao Inter contra a Ponte O Internacional volta a contar com o meia Tinga, neste domingo, contra a Ponte Preta, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador é considerado o "motor" do time porque tem fôlego para participar tanto dos movimentos defensivos quanto dos ofensivos, mas estava afastado há dois jogos porque sentia dores nas coxas. Ele pode dar uma injeção de ânimo em seus companheiros, abatidos pela derrota para o Paraná, por 3 a 1, na quinta-feira, quando o time gaúcho poderia, se tivesse vencido, ficar a três pontos do líder Corinthians, com quem ainda tem de jogar no dia 20. Apesar do tropeço, os jogadores e a torcida não jogaram a toalha. Acreditam que nas seis rodadas que faltam, a equipe poderá reencontrar seu melhor futebol e ultrapassar o concorrente. Por isso, o Beira-Rio deve estar lotado e em clima de decisão neste domingo. Foi assim, na base da pressão da torcida e do abafa, que o time conquistou as recentes vitórias contra o Coritiba (3 a 2) e o Paysandu (1 a 0), mesmo sem jogar bem.