Tinga volta de lesão e é relacionado para a final contra o Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Com a volta de Tinga, Nilton, Samudio e Ceará para a lista de relacionados do Cruzeiro depois de ficarem de fora da partida contra o Real Garcilaso, quarta-feira, o técnico Marcelo Oliveira se viu obrigado a fazer cortes e deixou o meio-campista Alisson, formado nas categorias de base do clube, de fora da lista para a final do Campeonato Mineiro, neste domingo, contra o Atlético, no Mineirão.

No total, foram relacionados 23 jogadores, entre eles o volante Tinga, que não joga desde 22 de março e está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Nilton e Samudio, que cumpriram suspensão na Libertadores, voltam a ficar à disposição de Marcelo Oliveira e deverão ser titulares, assim como Ceará, que não pegou os peruanos por estar com cansaço muscular. Tinga, por sua vez, fica como opção no banco de reservas.

INGRESSOS

De acordo com o Cruzeiro, já foram comercializados mais de 42 mil ingressos para o jogo decisivo do estadual, neste domingo, às 16h, no Mineirão. Até as 18h de sexta, foram vendidas pouco mais de 27 mil entradas. Outros 15 mil ingressos são assegurados a sócios torcedores.