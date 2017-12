Tinoco terá joelho direito operado O zagueiro Tinoco, do Fluminense, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e pode ficar afastado da equipe por até um ano. A gravidade da contusão do atleta, que se machucou durante o treinamento de sexta-feira, o obriga a realizar uma cirurgia no local, prevista para acontecer nos próximos dez dias. "Estou triste, mas sou novo e não posso me abater. Vou me espelhar em Pedrinho, que teve um problema parecido e o superou", disse, referindo-se ao jogador do Vasco.