Tio de Teixeira nega declarações O secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Antônio Teixeira, negou neste sábado ter declarado que a entidade romperá com a Rede Globo de Televisão por causa das denúncias exibidas pela emissora contra o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. ?Não dei declaração alguma. O único que pode falar sobre este assunto é o presidente Ricardo Teixeira. A princípio continua tudo como está?, afirmou o tio do dirigente em duas ligações telefônicas feitas para a redação da Agência Estado. Segundo notícia divulgada pela Lance Sport Press citando Marco Antônio, a CBF está preparando uma retaliação à emissora. A primeira medida seria acabar com as rodadas às 21h40, horário ajustado com a programação da Globo. Em seguida, abriria concorrência para as transmissões dos jogos para outras emissoras. E, por último, abriria processo contra o jornalista Marcelo Rezende, que apresentou a reportagem. A reportagem exibida pela Globo, baseada em documentação da CPI da CPI da CBF/Nike, acusa Ricardo Teixeira de enriquecimento ilícito depois da assinatura do contrato com a multinacional, além de operações suspeitas em paraísos fiscais. Segundo a matéria, o entidade começou a ter prejuízo justamente quando o dinheiro do milionário contrato com a Nike começou a entrar. O tio do dirigente é apontado como o principal beneficiado com pagamentos da CBF na administração de Ricardo Teixeira. Marco Antônio Teixeira disse que assistiu ao programa exibido na sexta-feira, mas se recusou a fazer qualquer comentário sobre as denúncias. O secretário alega que isso é uma atribuição de Ricardo Teixeira, que estaria em repouso por causa de problemas de saúde. A assessoria da CBF em Brasília informou, também por telefone, que advogados da entidade darão uma entrevista coletiva sobre o assunto, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, na segunda ou terça-feira.