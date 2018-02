Tira-teima de São Paulo e Corinthians Neste sábado, no Morumbi, São Paulo e Corinthians farão um tira-teima em decisões de campeonatos paulista. Na história das equipes, até agora, são oito finais do estadual, com quatro títulos para cada. De 1997 para cá, revezaram-se na conquista do título. O clube de Parque São Jorge levantou a taça em 1997, 1999 e 2001, enquanto os atletas do Morumbi levaram a melhor em 1998, 2000 e 2002, considerando a conquista do Supercampeonato Paulista em cima do Ituano - os clubes grandes não participaram da competição, pois disputaram o Torneio Rio-São Paulo. Leia mais no Estadão