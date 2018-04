Tirone viaja a Buenos Aires para tentar trazer Riquelme ao Palmeiras

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone viajou nesta quinta-feira para Buenos Aires, onde vai tentar a sua última cartada pela contratação de Riquelme. O dirigente foi com Antonio Henrique Silva, diretor financeiro.

Os dois tentam fechar com o meia argentino o mais rápido possível, apesar de o Conselho de Orientação Fiscal do clube ainda não ter autorizado a contratação.

O Palmeiras ofereceu cerca de R$ 420 mil mensais ao ex-jogador do Boca Juniors e um contrato de três temporadas. Tirone fica na presidência do clube até segunda-feira, quando Paulo Nobre e Décio Perin concorrem ao cargo máximo.

Tanto Nobre quanto Perin não contratariam Riquelme, mas vão ter de arcar com os salários do meia caso Tirone consiga fechar o negócio. O técnico Gilson Kleina já avisou que gostaria de ter o argentino no seu time, mas que dificilmente armaria um esquema com Riquelme e Valdivia juntos no meio de campo.