Tiros causam tumulto no Maracanã Tiros foram disparados nas proximidades do Maracanã antes e depois do jogo em que Flamengo e Vasco empataram. Pouco antes da partida, um homem foi baleado e levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Souza Aguiar, no Centro. Houve tumulto, correria e empurra-empurra do lado de fora do estádio. Depois do clássico, enquanto os torcedores saíam, ouviram-se pelo menos quatro tiros do lado de fora do Maracanã. Não foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública informações de que pelo menos mais um homem foi baleada. Apenas duas pessoas foram detidas para averiguação pela 18ª Delegacia de Polícia, na Praça da Bandeira, até às 21h. No entanto, policiais armados ainda estavam fazendo torcedores descerem de ônibus e serem revistados em bairros próximos do Maracanã como Tijuca e Grajaú, depois desse horário. Logo após o término do jogo, as torcidas organizadas do Flamengo, Raça Rubro-Negra e Jovem, brigaram entre si e policiais militares incumbidos de acabar com a confusão bateram nos torcedores.