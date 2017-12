Tita assume o comando do Caxias Milton Queiróz da Paixão, o Tita, 45 anos, foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Caxias, clube que disputa a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Ex- meia de sucesso em clubes como Flamengo, Grêmio, Vasco e Bayer Leverkusen, Tita vem atuando como técnico e auxiliar desde 1999. Nesta vinda para o Sul ele pretende dar um novo impulso à carreira, após ter trabalhado no Americano, de Campos, na Série C.