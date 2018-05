Tite abre disputa pela vaga de Elias no Corinthians

A disputa pela vaga de Elias no meio-campo do Corinthians começa nesta quarta-feira, às 21h45, contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Considerado por Tite como peça fundamental na engrenagem da equipe, o volante será desfalque por pelo menos um mês. Elias sofreu uma fissura na fíbula esquerda e ficará de três a quatro semanas com a perna imobilizada para só então iniciar os exercícios de fisioterapia.

O garoto Maycon, recém-promovido das categorias de base, larga na frente na briga pela vaga de titular, mas enfrenta a concorrência de Rodriguinho, Bruno Henrique e Willians, mudanças que obrigariam Tite a alterar o desenho tático da equipe.

Nesta quarta-feira, em Sorocaba, o treinador vai dar descanso a vários jogadores. Entre os titulares, apenas Felipe, Maycon e Romero serão escalados, numa demonstração de que o garoto está com o moral elevado com Tite.

A lesão de Elias virou motivo de polêmica no Corinthians. O jogador teria ficado irritado com o departamento médico do clube porque levou uma pancada na perna esquerda na partida contra o Audax, no último dia 4, mas só foi submetido a um exame de ressonância magnética na segunda-feira.

Na terça-feira, o médico Ivan Grava disse que Elias teve uma erisipela (infecção na pele) que maquiou a fissura na fíbula. “A erisipela acabou escondendo outro problema. O exame poderia não mostrar por causa da infecção”, afirmou Grava.

Marlone também está fora de combate por lesão. O meia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e desfalcará a equipe de três a quatro semanas. Já o goleiro Cássio está uma lesão na coxa esquerda. Como Walter, reserva imediato, ficou fora dos últimos treinos por causa de uma fissura na costela, o titular nesta quarta-feira será Matheus Vidotto.

Na zaga, o paraguaio Balbuena fará a sua estreia na equipe. Contratado do Libertad, do Paraguai, ele jogará ao lado de Felipe. Apesar de Yago ter feito bons jogos nesse início de temporada, a previsão da diretoria é que a dupla titular para a sequência da Libertadores seja formada por Balbuena e Felipe.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO

Henal; Régis, Pitty, João Paulo, Marcelo Cordeiro; Eder, Bahia, Clebson e Morais; D. Clementino e A. Cavalo

Técnico: Paulo Roberto Santos

CORINTHIANS

Matheus Vidotto; Edilson, Felipe, Balbuena e G. Arana; Willians; Giovanni Augusto, Guilherme, Maycon e Romero; André

Técnico: Tite

Juiz: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Local: Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Horário: 21h45

Transmissão: Globo e Band