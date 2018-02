Tite abre espaço para Rodrigo Fabri Há uma lógica cruel no afastamento de Adrianinho e Piá do Corinthians. Não foi por acaso que dois meias perderam lugar no elenco e estão exilados no time B. O técnico Tite está empolgado com a possibilidade de ter Rodrigo Fabri no meio-de-campo. Com a viagem do vice-presidente Roque Citadini para os Estados Unidos, o diretor Paulo Angioni vem comandando a negociação com o jogador do Atletico de Madrid. "Não teria por que manter dois armadores como o Piá e o Adrianinho quando quero trazer um que se adapta perfeitamente ao que eu quero do meio-de-campo do Corinthians. O Rodrigo Fabri foi fantástico comigo no Grêmio como armador e artilheiro. Como está disponível e tenho percebido o esforço da diretoria em trazê-lo, tinha de abrir espaço no grupo", explicou Tite. O treinador mistura otimismo e esperança em ter o reforço do meia. Mas há problemas. Rodrigo Fabri tem pendências financeiras com o clube espanhol e existe a concorrência direta do Cruzeiro. Angioni, no entanto, tem a permissão de Citadini de gastar para ter o atleta. Conta também com a forte possibilidade da dispensa de Rodrigo. Por mais apoio que tenha, o meia não está conseguindo corresponder nos treinamentos. O mesmo se aplica a Samir.