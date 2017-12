Tite abre guerra contra Luxemburgo Em tom pouco habitual, o técnico Tite resolveu atacar um dos maiores treinadores do País. O nome do personagem do outro lado dessa história é que não surpreende ninguém: Vanderlei Luxemburgo, atualmente no Santos e que conta no currículo com problemas de relacionamento em quase todos os times que dirigiu. O treinador gaúcho condenou a atitude de Luxemburgo ao supostamente ter aceito se reunir com a candidata a parceira do Corinthians, a Media Sports Investiment (MSI), que pensava em colocá-lo no cargo de treinador corintiano. Para Tite, o ato teria sido "antiético". "A MSI realmente procurou o Vanderlei. Não estou dizendo que ele se ofereceu. Se ele aceitou conversar, é outra coisa." O técnico santista, no entanto, nega que tenha se reunido com Kia Joorabchian, presidente do fundo de investimentos, ou com qualquer outra pessoa ligada à empresa. Segundo Luxemburgo, por uma questão ética, não negociaria uma vaga já ocupada. Tite ainda assim não acredita. Ele diz ter checado a informação de que houve o encontro e, por isso, tem absoluta certeza de que a conversa ocorreu. "É a palavra dele contra a minha", afirma. Hoje, o assessor de imprensa de Luxemburgo, Luis Lombardi, declarou que não houve qualquer entendimento da MSI com o treinador. "O Vanderlei é um técnico campeão, um dos que mais conquistaram títulos na história do futebol brasileiro e desperta o interesse dos clubes pelo seu trabalho, mas ele não acertou nada com nenhum time", disse. A notícia de que a MSI havia procurado o santista foi divulgada há cerca de 10 dias. Data a partir da qual o humor de Tite, coincidentemente, foi a zero. Mesmo com uma nítida dificuldade, ele fingia não ligar, desconversava: "Isso sai da minha alçada, prefiro não falar sobre este assunto", declarava . Esta semana, entretanto, resolveu deixar o puder de lado. "Se saísse a parceria, no dia seguinte eu pegava minhas coisinhas e estava fora." O técnico do Corinthians pode ter escolhido a melhor hora para criticar Luxemburgo e a MSI. A união com o fundo de investimentos não foi aceita na última sexta-feira, na reunião do Conselho Deliberativo e, ao que tudo indica, jamais será firmada - isto porque duas cláusulas vitais foram alteradas e a empresa estrangeira tem apenas duas semanas para responder se aceita as novas imposições. Se por um lado via a "inimiga" parceria pode ir por água abaixo, por outro, recebia calorosos elogios dos dirigentes corintianos. O vice de Futebol, Antonio Roque Citadini, opositor ferrenho à negociação, já havia afirmado que era apenas uma questão de tempo para renovar com o treinador. O presidente do clube, Alberto Dualib, em outras palavras, disse o mesmo.