Tite acerta em aposta e se fortalece O Corinthians passou longe de fazer um jogo brilhante domingo, contra o São Paulo, ainda assim o técnico Tite saiu fortalecido do clássico ao apostar no zagueiro Marcelo Oliveira como novo titular. Ele gostou do que viu e a torcida, pelo menos por enquanto, deixou de pegar no pé do antigo dono da posição, Valdson. "Todo o trio de defesa (além de Marcelo, Filipe Alvim e Anderson), apesar de alguns vacilos no início, se acertou na partida e manteve o controle do jogo", elogiou o treinador. O domínio do elenco, o peso de suas opiniões ficaram claras nessa substituição. Uma de suas declarações, na semana anterior ao clássico com o São Paulo, mostra isso: "Eu entendo que o momento do Valdson é ruim, mas sei também que não se pode culpar um atleta por um único jogo." Dois dias depois Tite o afastou. Injusto? Na verdade não, a mudança já se desenhava há algumas semanas. Vindo da Ulbra-RS, Marcelo Oliveira chegou ao time com o bonde andando, no decorrer do Campeonato Brasileiro, e foi logo elogiado por Tite. "Ele já ganhou pontos. A humildade desse jogador, só por ter aceitado fazer testes no Corinthians (ficou duas semanas sob observação antes de ser contratado), já é uma coisa extraordinária", disse o treinador. Passou o tempo, as críticas ao pouco carismático Valdson que sempre existiram, se tornaram insuportáveis após a 30ª rodada, diante do Atlético-PR, partida em que o zagueiro teria falhado nos três lances de gol dos adversários (3 a 1 foi o resultado). Após o fiasco, Tite demonstrou apoio ao jogador, porém deixou algo no ar: "Ele (Valdson) já mostrou ser digno, capaz de ser titular do Corinthians, mas, por outro lado, não abro mão de minha autonomia em poder mudar a equipe no momento em que assim achar melhor." Para sacar o ex-jogador do Flamengo, que também de lá saiu por reclamações da torcida Rubro-Negra, Tite alegou falta de ritmo e de preparo físico. "O Valdson ficou fora de quatro dos últimos nove treinos do elenco. Com isso caiu fisicamente", afirmou. Ao que tudo indica, domingo, diante do Goiás, Marcelo Oliveira forma a zaga corintiana ao lado de Anderson e Betão, que volta após suspensão. O volante Fabinho levou o terceiro cartão amarelo e não joga. Renato, ala-esquerdo, é dúvida, sofreu uma torção no joelho esquerdo e deve dar lugar a Zé Carlos. O time ser reapresenta nesta terça-feira pela manhã.