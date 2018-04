Tite acerta salário e está próximo de voltar ao Corinthians

Apenas detalhes contratuais impedem o anúncio oficial do retorno de Tite ao Corinthians. O treinador acertou salários e tempo de contrato. O que se discute são valores de premiação em caso de conquista de título e rescisão.

Isso será resolvido até este fim semana e as partes chegarão a um acordo. Segundo fontes envolvidas na negociação, Tite já disse "sim" ao Corinthians e está empolgado a voltar a trabalhar no clube. Só uma reviravolta na negociação impediria o acerto.

A confirmação de que ele será o novo técnico deverá ser feita na próxima segunda-feira ou no decorrer na próxima semana. Tite vai receber salário por volta de R$ 700 mil por mês, maior que o Mano Menezes (R$ 640 mil).

Os últimos detalhes do contrato de Tite estão sendo discutidos com o empresário Gilmar Veloz, que começou a negociar com o Corinthians na última terça-feira. O contrato de Tite terá validade de um ano, até dezembro de 2015.

Tite tirou uma ano sabático em 2014. Desde que ele deixou o Corinthians, no final de 2013, o treinador rejeitou várias propostas de trabalho. Preterido pela seleção brasileira, Tite retorna ao clube onde conquistou os principais títulos de sua carreira, a Libertadores e o Mundial de Clubes (2012).