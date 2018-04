Tite admite dar nova chance a Valdson Em quatro mudanças, uma surpresa no Corinthians. Contra o Goiás, neste domingo, no Pacaembu, uma das caras novas no time titular entra porque não tinha outro mesmo para colocar na ala-esquerda. Caso de Fininho. Outro, por mérito, afinal há algumas semanas Alberto vem se destacando no ataque. A entrada de Rosinei na posição de Fabinho já era sabida, mas o provável retorno de Valdson, criticado por nove a cada dez torcedores corintianos, definitivamente não estava no script. Desde a desastrosa atuação na derrota por 3 a 1 para o Atlético-PR, duas rodadas atrás, Valdson já era quase um palmeirense no Corinthians, tal o clima criado contra ele no clube. Aproveitou os repórteres, quarta-feira, para fazer um desabafo, mas poucos levavam a sério a chance de seu retorno. Um dos presentes, no entanto, o técnico Tite, pensava diferente. No treino desta sexta-feira, o veterano defensor deixou no banco de reservas seu substituto Marcelo Oliveira - atleta coberto de elogios por Tite após a partida contra o São Paulo, domingo. "Ele cometeu um ou dois erros (diante do Atlético-PR), mas não vou crucificá-lo por isso", justificou o treinador. Em seguida, escondeu o jogo. "Ainda não decidi qual dos dois vou utilizar, ainda tenho um tempo para isso." Detalhe: quando Valdson precisou da imprensa, desabafou. Nesta sexta-feira, se recusou a dar entrevista. A possibilidade de Alberto ganhar a vaga estava no ar, era previsível. Utilizado em três jogos do time, melhorou o setor ofensivo e caiu nas graças do comandante. "Sua experiência pesou. O Alberto entrou bem nas vezes que foi chamado e como o Jô vinha caindo de produção, optei por ele", disse Tite. Quem não tem motivo para comemorar é o prata de 17 anos, que mais uma vez assiste ao jogo fora do campo. Se Jô sofre, imagine então a situação do atacante Marcelo Ramos, que agora se dá conta de ser o segundo reserva. Porém resta um consolo a Marcelo Ramos: os segundos reservas de vez em quando se dão bem. Fininho começa a partida neste domingo porque os dois atletas mais cotados para a posição, Renato e Zé Carlos, se machucaram e não poderão ser aproveitados por Tite. "Tenho qualidade para ser titular, sei disso. Minha intenção agora é aproveitar da melhor forma possível essa oportunidade", afirmou.