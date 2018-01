Tite adverte jogadores do São Caetano Apesar da vitória de 3 a 2 do São Caetano sobre o Mogi Mirim, na estréia do Campeonato Paulista, o técnico Tite se mostrou preocupado com a desatenção do time no final do jogo. Após estar vencendo por 3 a 0, o time do ABC sofreu dois gols e por pouco não cedeu o empate. "Fizemos 70% do jogo bem. Eles (Mogi) mexeram bem e saíram de um 3-5-2 para um 4-4-2, nos criando dificuldades", afirmou o treinador. A pressão do adversário no final acabou rendendo uma repreensão de Tite aos jogadores. "Se relaxou, tem que aprender que as dificuldades serão grandes, principalmente pela qualidade dos adversários. Tomamos gols de bola parada e por desatenção". Com essa vitória, o São Caetano assume a liderança do Grupo 2 do Paulistão, ao lado de Palmeiras, Santos e Ituano. A próxima partida do time será domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.