Tite afirma que disputas por vagas na seleção se definirão por 'fio de cabelo'

Depois de comandar o treino final antes do amistoso com a Alemanha, o último antes da convocação final para a Copa do Mundo, o técnico Tite admitiu que ainda existem disputas por vagas dentro da seleção brasileiro e que alguns desses lugares vão ser definidos "por um fio de cabelo".

Tite comentou a situação da equipe depois de realizar um treino fechado nesta segunda-feira, antes do jogo de terça-feira contra a Alemanha em Berlim. O treinamento, porém, é o último que ele teve para observar seus jogadores, antes da convocação para a Copa do Mundo no início de maio. "Existem disputas dentro da equipe", admitiu o treinador. "Algumas são mais acirradas", disse.

Para ele, existe uma "pressão" sobre Alisson. Mas o que está "em aberto" é a zaga. "Thiago Silva, Miranda e Marquinhos poderiam entrar de olhos fechados", disse. "Mas um fio de cabelo vai definir", admitiu, em referência ao quarto zagueiro que vai ser convocado para a Copa do Mundo e possui opções como Pedro Geromel, Jemerson e Rodrigo Caio como opções. Para o jogo de terça-feira, ele colocará em campo a dupla formada por Thiago Silva e Miranda.

Tite também citou o fato de usar Fernandinho como "articulador e construtor". "Mas ele vai competir com Paulinho, Casemiro e Coutinho", disse. O treinador vai usar o meio-campista do Manchester City em uma posição que lhe fará realizar funções ofensivas contra a Alemanha, na esperança de criar alternativas nesse momento. Outra função que passa por uma disputa é a exercida por Willian, Philippe Coutinho e Neymar. "Vai ser difícil", apontou.

A contusão do jogador do Paris Saint-Germain ainda obrigou Tite a acelerar uma adaptação de seu esquema, algo que ele estava planejando realizar apenas na fase final de preparação para a Copa do Mundo. "A realidade da seleção te existe reinventar e se adaptar e apressar decisões", admitiu.

Segundo ele, a ausência de Neymar ainda permitirá que o grupo use a ocasião para ver Fernandinho como articulador e para a equipe "se consolidar". Tite espera sair de Berlim com mais do que um resultado, um "um desempenho de alto nível". "Queremos ter uma proposta de jogo, mostrar desempenho, contundentes e agressivos", prometeu. "Vencer é incerto. Mas desempenho da para controlar", disse.