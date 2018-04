Tite afirma que Emerson será titular no Corinthians por 'coerência'

SÃO PAULO - O técnico Tite classificou como "coerência" a escolha por manter Emerson entre os titulares e deixar Alexandre Pato no banco de reservas do Corinthians na partida contra o San José (Bolívia), nesta quarta-feira, às 22h, no Pacaembu, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"É coerência. Há tempos falei que time que foi campeão mundial seria o titular (em 2013), mas aí o Chicão operou, entrou o Gil; o Renato Augusto entrou porque o Jorge Henrique se machucou. Se o Pato tivesse continuado, não teria ficado de fora. O Emerson ficou de fora, esperou, e quando entrou, entrou bem", comentou Tite.

De acordo com o treinador, Pato era o titular, mas a lesão na coxa, que o deixou algumas partidas afastado, abriu espaço para Emerson entrar bem na equipe e reconquistar a vaga. Agora se Pato quiser ser titular vai ter que buscar de novo o seu espaço. "É um prêmio para aquele que tem bom desempenho e respeito (à escalação)".

A mesma explicação vale para justificar a escolha de Júlio César para substituir Cássio, afastado com uma lesão no punho esquerdo. "Ele (Júlio) ficou fora da briga no começo do ano, disse que deveria treinar, recuperar a parte técnica. Treinou, recuperou, fez um grande jogo domingo, defendeu a bola do jogo. Estou tranquilo", disse Tite.

O treinador disse estar seguro quanto à sua opção de escalar Júlio César apesar de o antigo titular ter falhado diversas vezes no ano passado. "Ele foi campeão brasileiro, foi decisivo contra o Vasco (em 2011), quebrou o dedo, continuou em campo. Tem atleta que erra, mas o nível técnico está retomado."