Tite aguarda contato do Corinthians O técnico Tite vai aguardar um contato do Corinthians antes de definir se vai para algum outro clube no próximo ano. Ele reforçou sua posição durante o banquete de aniversário do clube, que acontece nesta segunda-feira no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). ?Só pensarei em algo com outro clube quando as minhas possibilidades no Corinthians se esgotarem. Estou esperando?, diz Tite. Ele volta agora à noite para Porto Alegre (RS), onde reside sua família, e pretende conversar com Gilmar Veloz, seu empresário, ainda nesta semana. O prazo do treinador ao Corinthians, aparentemente, é de quinze dias, tempo que ele pretende usar para descansar. Numa conversa na semana passada com Veloz, Tite soube que tem duas propostas de clubes, mas ele não quis revelar os nomes.