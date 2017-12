Tite ainda acredita na Libertadores Só o técnico Tite ainda insiste em manter o discurso otimista em relação as chances de classificação do Corinthians para a Copa Libertadores do ano que vem. "Enquanto houver um fio de esperança, vamos lutar", afirmou o treinador, ainda em Porto Alegre (RS). Na prática, porém, os próprios jogadores sabem que a situação já era bem difícil, antes mesmo da derrota para o Inter, por 3 a 0. "Se ficou difícil chegar à Libertadores, temos de nos classificar para a Copa Sulamericana", assinala o atacante Gil. Mais até do que o placar clássico, o fraco desempenho da defesa é o que mais preocupa no Corinthians. O próprio Gil saiu do Beira-Rio preocupado com a falta de pegada da equipe. "O time não correu como deveria correr e não fez as coisas como deveria fazer. Não marcamos e não criamos. Por isso levamos tantos gols. Esse não é o Corinthians que estamos habituados a ver. Ficamos devendo em todos os quesitos". O próprio Tite sentiu que a derrota para o Inter, da forma como ocorreu, abalou as estruturas da equipe. Mas em nenhum momento contestou a superioridade do adversário. "O time foi mal, temos de saber reconhecer. Em termos individuais e coletivos, a equipe foi apática. Além do mais, o Inter foi bem, saiu na frente e conseguiu dominar. Mas não temos que ficar justificando. Agora, é trabalhar para reverter o quadro". Apesar do resultado negativo, o técnico confirmou a folga, nesta segunda-feira. O time volta a treinar só nesta terça-feira, às 9h30, no Parque São Jorge. Na reapresentação, Tite vai julgar o cartão amarelo recebido pelo volante Fabinho. É que na semana passada o treinador deu um ultimato ao elenco, avisando que não aceitaram mais cartões por reclamação. E prometeu multar quem desobedecesse. Chegou até a dizer que se encarregaria, ele próprio, de fazer o julgamento dos reclamões. "Não vou mais tolerar esse tipo de coisa. Quando isso ocorre (as reclamações da arbitragem), o time fica nervoso, perde a concentração, se prejudica na partida", argumentou o técnico. O alerta funcionou no jogo contra o Vitória, no Pacaembu. O time recebeu poucos cartões amarelos; nenhum por reclamação. Mas, domingo, contra o Inter, Fabinho parece ter esquecido a ordem do chefe.