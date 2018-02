Tite ainda vê condição de melhorar O técnico Tite colocou o mau desempenho no primeiro tempo como justificativa para a primeira derrota do Corinthians sob o seu comando: "A equipe esteve apática, abaixo do normal, nos primeiros 45 minutos. O jogo foi muito competitivo, porém leal, e com poucas oportunidades. O Juventude esteve um pouco melhor e conseguiu traduzir isso no placar". Para Tite, no segundo tempo, a situação se inverteu: "Nós fomos superiores, mas não conseguimos traduzir isso em gols. Acredito que, se repetir o padrão ali mostrado, que foi o mesmo do jogo com o Flamengo, o time vai sair da situação em que se encontra". O técnico do Corinthians mostrou muita confiança numa recuperação: "Temos que trabalhar bastante e acreditar no grupo. Repito que, se mantivermos a produtividade do segundo tempo, a equipe vai estar melhor. Não sei o quanto, mas vai estar melhor, com condições de se colocar numa faixa intermediária no campeonato". O meio-campista Rogério mostrou preocupação com a situação do Corinthians: "O ruim é que continuamos na zona de rebaixamento. Está certo que a competição é longa, mas não podemos deixar tudo para o final. Agora, teremos que buscar a vitória diante do Santos". O zagueiro Betão lamentou que o gol do Juventude tenha saído de uma lance de bola parada: "Não é justificativa, mas levamos gols assim nos últimos jogos. Precisamos trabalhar mais ainda para evitar a repetição". No lado do Juventude, o técnico Ivo Wortmann gostou o desempenho da equipe na etapa inicial, quando marcou o gol, embora sem criar muito mais chances. Ele lamentou a falta de aproveitamento dos contra-ataques no segundo tempo: "O Corinthians adotou uma tática quase suicida, nos criando problemas na defesa. Por isso, reforcei o meio-campo. Tivemos chances de ampliar, inclusive uma de três jogadores contra dois, mas não aproveitamos".