Tite aposta em jovens do Atlético-MG Buscando alternativas para reverter a atual situação no Campeonato Brasileiro - ocupa a penúltima colocação na classificação, resultado de três vitórias, dois empates e nove derrotas -, o técnico Tite aposta na força da juventude para a partida que o Atlético-MG faz contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, pela 15ª rodada da competição. Tite optou pelas entradas dos jovens Walker e Rafael Miranda, nos lugares dos experientes Amaral e Ataliba. Por outro lado, Henrique ganhou a vaga de Lima na zaga. Caso consiga o resultado positivo contra o São Paulo, será a primeira vitória do Atlético sobre uma equipe paulista neste campeonato. Até agora, foram quatro derrotas e um empate contra Ponte Preta (3 a 3), Corinthians (1 a 0), São Caetano (3 a 2), Santos (3 a 0) e, por último, Palmeiras (1 a 0), na última rodada. Apesar do desempenho desfavorável diante dos paulistas, o atacante Luiz Mário acredita que o Atlético pode superar o São Paulo, pois vem melhorando de rendimento nas últimas partidas, mesmo não conseguindo as vitórias. "A gente vem jogando bem melhor do que no início da competição. Por isso, agora é pensar no São Paulo e esquecer os outros resultados negativos. Vamos entrar em campo com o pensamento na vitória para somarmos mais três pontos e iniciarmos uma arrancada definitiva na competição", afirmou.