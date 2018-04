Tite aposta em marcação forte contra o Palmeiras

O técnico Tite está apostando na forte marcação do Internacional para vencer o líder Palmeiras, sábado, no Palestra Itália. Com um jogo a menos, o Inter terá pela frente um confronto direto pela liderança do Brasileirão.

"Seguimos buscando o padrão de repetir um bom desempenho dentro e fora do Beira-Rio. Precisamos jogar com maturidade e personalidade, marcando forte e jogando com qualidade quando estivermos com a posse de bola", projetou o treinador do time gaúcho nesta sexta-feira.

Se vencer, o Inter chegará aos 36 pontos, apenas um a menos que o rival. Assim, aumentará a sua chance de alcançar a ponta quando recuperar os jogos atrasados, contra Santos e Atlético Mineiro.

Em busca do triunfo, Tite terá os reforços do atacante Taison e do lateral Kléber, que cumpriram suspensão contra o Corinthians na quarta-feira. Porém, o técnico terá problemas na defesa. Não poderá contar com o suspenso Bolívar e Índio, ainda se recuperando de uma cirurgia no nariz.

Com esses desfalques, o treinador vai escalar Danny Morais na vaga de Bolívar e manterá o uruguaio Sorondo na zaga. Assim, o Inter deverá entrar em campo no sábado com: Lauro; Danilo, Danny Morais, Sorondo e Kléber; Sandro, Guiñazu, Giuliano e Andrezinho; Alecsandro e Taison.