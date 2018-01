Tite aposta em Tevez contra a Inter O atacante Tevez é a maior esperança do técnico Tite para aliviar a pressão que se formou ao seu redor no Corinthians. Se o argentino enfim desencantar e ajudar o time a vencer a Internacional, neste sábado, às 16 horas, em Limeira (SP), as cobranças devem diminuir. Tite está preocupado com as crítica, mas as considera injustas. Não por acaso, nesta sexta-feira ele repetiu o alerta feito antes mesmo da pré-temporada. "A equipe está sendo montada para mostrar futebol bonito apenas no Campeonato Brasileiro, a nossa maior busca. Mas tenho consciência de que não posso ficar parado." O zagueiro Sebá não joga, porque a MSI depositou o dinheiro numa conta errada do Newells?s Old Boys e por isso o clube argentino não liberou sua documentação. Tite espera por reforços e o meia Roger está em alta. A MSI vai oferecer 3 milhões de euros (R$ 10,2 milhões) ao Benfica. A proposta será feita na próxima semana. Por conflito de interesses e porque a Lei Pelé não permite que um jogador menor de 16 anos seja profissional, a contratação do garoto Jean Carlos Chera deve ficar para o futuro. A MSI e o presidente da Adap, Adílson Batista Prado, confirmaram o encontro entre Kia Joorabchian com o garoto na quinta-feira. Adílson disse que Kia viu as imagens de Jean Carlos jogando e chamou o garoto a São Paulo "apenas para conhecê-lo".