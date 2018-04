Tite aposta na recuperação de Guiñazu no Inter

"Vai depender da palavra dos médicos e do próprio jogador, mas a minha impressão é de que ele vai poder jogar", disse o técnico Tite, otimista em escalar o meio-campista argentino contra o Santo André.

O atacante Alecsandro, que era dúvida por causa de dores no joelho, também está recuperado de contusão e treinou normalmente. Com a presença dos dois jogadores, Tite não poderá contará apenas com o zagueiro Índio, que sofreu uma lesão no nariz e ficará afastado dos gramados por uma semana. Assim, Bolívar voltará a atuar na zaga e Danilo será escalado na lateral direita.

Ocupando a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos a menos que o líder Palmeiras, mas com duas partidas a menos, o Inter deve entrar em campo no sábado com: Lauro; Danilo, Bolívar, Sorondo e Kléber; Sandro, Guiñazu (Glaydson), Giuliano e Andrezinho; Taison e Alecsandro.

Para Tite, o jogo contra o Santo André será fundamental para o Inter retomar o ritmo de disputa do Brasileirão, após a conquista da Copa Suruga na última semana. "É um jogo para retomarmos o padrão das boas atuações fora de casa. Esta regularidade é necessária dentro de um campeonato como o Brasileirão", analisou o treinador.