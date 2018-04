Tite: 'Aqui não tem vagabundo, não tem mercenário'

Três dias e um jogo depois o técnico Tite ainda defende seus jogadores pela eliminação na Copa Libertadores . Após a vitória sobre a Chapecoense, na noite de sábado, o treinador reiterou sua confiança no grupo do Corinthians e afirmou que não há "vagabundo" e "mercenário" no time, eliminado nas oitavas de final da competição internacional.